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Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска

27.05.2018 — Разное | Soligorsk News  
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19 мая 2018 0:16 1506

Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Екатерина Жилич

18 мая в Солигорском краеведческом музее прошла акция приуроченная международному дню музеев.

Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска

Международный день музеев отмечается 18 мая. В день акции, многие музеи мира открывают двери для посетителей после захода солнца, и продолжают свою работу до раннего утра. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 г. Многие музеи мира стараются сделать интересную программу, нацеленную на разную возрастную категорию. Главный плюс этого дня-это время проведения: не всегда есть время посетить музей днём, а ночью времени предостаточно. Цель акции проста-популяризация музеев. В Беларуси акцию впервые провели 13 лет назад. Солигорск не остался в стороне и принял участие в международной акции, также проводя «Ночь в музее» в стенах краеведческого музея.

Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска

Солигорский краеведческий музей открыл свои двери в 18.00. Специально для посетителей была подготовлена программа “Я иду в музей”. На входе в выставочный зал проводили мастер-классы по плетению из соломы, созданию вытинанки и прядения поясов. Каждый желающий мог попробовать и почувствовать всё таинство этих старобелорусских занятий.

Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска

Для гостей была подготовлена временную экспозиция «Встречи на полесье». Автор фотовыставки иеромонах Иоанн. Она посвящена людям живущим на полесье. Пришедшие на выставку увидели своими глазами историю, которую сделали с помощью фотоаппарата. Все работы сделаны в черно-белых тонах, что добавляет больше трагизма и драматизма фотографиям. Далее, всех желающих пригласили а импровизированный кинозал, где показали фильм «Наш Солигорск», 1959 года выпуска.

Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска

Также для всех посетителей акции, сотрудники музея провели обзорную экскурсию, где рассказали про белорусские обряды, обычаи и многое другое.

Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска

В заключении вечера в краеведческом музее г. Солигорска выступил народный инструментальный ансамбль «Вдохновение» ГУО «Солигорская детская музыкальная школа» с программой «Народные мотивы». Бурные аплодисменты и овации звучали в адрес исполнителей.

Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска
Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея г. Солигорска

Все, кто посетил музей в этот вечер, остались с положительными эмоциями. Ведь так здорово узнавать историю своей страны, увидеть вживую то, чем занимались наши предки, услышать, как играют на цимбалах и посмотреть прекрасные фотоснимки.

Фоторепортаж подготовил Екатерина ЖИЛИЧ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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19 мая 2018 0:16 1506 Акция «Ночь в музее» прошла в стенах краеведческого музея...
 
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