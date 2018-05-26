27 мая. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - Троица (Пятидесятница).

Католический мир - Троица.

СНГ - День химика.

ПРИМЕТЫ:

Сидор Огуречник. Холодно на Сидора - всё лето холодное. Если весь день будет ясный, будет хороший урожай огурцов.

РОДИЛИСЬ:

1794 Корнелий ВАНДЕРБИЛЬТ, американский транспортный магнат, первый в мире человек, чьё состояние превысило $100 млн. Кстати, свою первую сотню долларов миллионер заработал у собственной матери, вспахав и засеяв 8 акров целинной земли. Сделать это бесплатно он категорически отказывался. По слухам, именно он изобрёл чипсы, когда однажды в воспитательных целях заставил своего повара порезать картофель на ломтики толщиной с лист бумаги.

1894 Дэшиэл ХЭММЕТ, американский писатель, родоначальник «крутого детектива».

1934 Вячеслав Анатольевич ШАЛЕВИЧ, российский актёр.

1959 Александр Николаевич КОСИНЕЦ, белорусский госдеятель.

1962 Александр Николаевич БАШЛАЧЁВ, российский рок-музыкант. Покончил с собой, выбросившись из окна квартиры.

1967 Мария Васильевна ШУКШИНА, российская актриса и телеведущая. Дочь писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Впервые она появилась на экране, когда ей было полтора года, в картине «Странные люди». У неё от трёх браков четверо детей.

1970 Джозеф Альберик ФАЙНС, английский актёр.

1975 Джейми (Джеймс Тревор) ОЛИВЕР, английский повар и телеведущий популярных кулинарных передач. У него пятеро детей. Оливер - главный повар футбольного клуба «Манчестер Сити».

СОБЫТИЯ:

1895 Английский изобретатель Бирт АКРЕС запатентовал кинопроектор.

1900 На парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована система пропорционального представительства.

1930 Американец шотландского происхождения Ричард ДРЮ запатентовал прозрачную клеящуюся ленту. В сентябре того же года компания 3M выпустила её в продажу под названием «cкотч» (Scotch). Скотч назван в честь шотландской нации, которая известна своей скупостью (а лента была изобретена для экономии). Изначально эта лента была непрозрачной, выпускалась в двух вариантах - белом и чёрном, и лишь через пять лет она приобрела тот вид, к которому все мы привыкли, потеряла цвет, став прозрачной.

1937 В Сан-Франциско торжественно открылся мост над проливом Золотые ворота - один из красивейших в мире.

1969 Была основана группа «Машина времени».

1991 В «Книгу рекордов Гиннесса» попали два американца: Джеймс ДЕДИ метнул виноградину на 99,82 м, а Пол Джей ТАВИЛЛА сумел поймать её ртом.

1994 Была создана российская группа «Сплин».

1994 Александр СОЛЖЕНИЦЫН вернулся в Россию спустя 20 лет после изгнания.

1995 Киноактёр Кристофер РИВ («Супермен») в возрасте 43 лет был парализован после падения с лошади во время преодоления препятствия. Умер в 2004 году.

1998 В торговом центре Бангкока (Таиланд) установили самый длинный в мире подиум для показа мод - длиной 1111 метров.

2001 Умер Николай ЕРЁМЕНКО-младший, белорусский актёр.

ДНИ ГОРОДОВ:

Барановичи - 147 лет.