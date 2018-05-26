27 мая в Минске открывается белорусский фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова»





На фестивале будет представлены книги самых разных жанров, напечатанные белорусскими издательствами за последние годы. Здесь и интеллектуальная проза, и эссеистика, и научно-популярная литература. Будут и переводы – как на белорусский язык, так и белорусских авторов на языки различных народов мира.





В рамках фестиваля пройдут многочисленные круглые столы, мастер-классы и лекции. Среди самых ярких лиц и докладчиков – видный прозаик, автор романа «Шабаны» Альгерд Бахаревич, писатель, художник и издатель Адам Глобус, литературовед и прозаик, автор нашумевшей фантасмагории «Дзівоснае лета паноў Кубліцкага ды Заблоцкага» Петр Васюченко, поэт и переводчик Андрей Хаданович, книжный дизайнер и иллюстратор Павел Дорохин, поэт и бард Алесь Камоцкий, поэты Ольга Злотникова, Дмитрий Строцев, Татьяна Скоринкина.

Фестиваль продлится до 31 мая.