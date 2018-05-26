В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так УЕФА выложил видео из чемпионской раздевалки «Реала» Чемпионская раздевалка "Реала" #финалЛЧ pic.twitter.com/gTvz31FjKU — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г. На видео футболисты празднуют свой успех. В субботу...

На видео футболисты празднуют свой успех.В субботу. В составе испанского клуба дублем отметился Гарет Бэйл, а еще один раз отличился Карим Бензема. Автор единственного гола «Ливерпуля» - Садьо Мане.«Реал» выиграл ЛЧ в третий раз подряд, а вообще в его активе уже 13 подобных титулов. Это рекорд.