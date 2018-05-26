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УЕФА выложил видео из чемпионской раздевалки «Реала»
27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
На видео футболисты празднуют свой успех.
В субботу
«Реал» выиграл ЛЧ в третий раз подряд, а вообще в его активе уже 13 подобных титулов. Это рекорд.
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Чемпионская раздевалка "Реала" #финалЛЧ pic.twitter.com/gTvz31FjKU — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г. На видео футболисты празднуют свой успех. В субботу...
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