Фестиваль «Гольшанский замок», финал футбольной Лиги чемпионов и нововведения в ЦТ с 2019 года. Главное за субботу

Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили с Днем Независимости и 100-летием восстановления грузинской государственности, проинформировали в пресс-службе Президента Беларуси. «Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Грузии успешно и динамично развивается на принципах уважения и доверия. Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране», - говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси искренне рады достижениям современной Грузии и всегда готовы оказать ей необходимую поддержку. «Уверен, что плодотворное взаимодействие обоих государств, открытый диалог и партнерские связи будут и впредь укрепляться в интересах наших народов», - отметил белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко поздравил Управляющего делами Президента Республики Беларусь Виктора Шеймана с 60-летием. «Ваш жизненный путь является достойным примером честного служения Отечеству. За годы профессиональной деятельности вы проявили себя как ответственный руководитель, умеющий эффективно решать сложные задачи государственного строительства», - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко отметил, что главными приоритетами работы Виктора Шеймана неизменно оставались обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности и содействие экономическому развитию Беларуси. «Убежден, что ваши энергичность, самоотдача, преданность интересам белорусского народа позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться на благо Родины», - сказал Глава государства.
Проекты нормативно-правовых актов, разработанных в развитие Декрета №7, внесены на рассмотрение в Совет Министров. Об этом проинформировала директор департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок во время трудовой акции, приуроченной к 27-летию принятия закона о предпринимательстве. «В последнее время был принят довольно большой пакет документов, направленных на улучшение бизнес-климата, активизацию деловой активности. В первую очередь речь идет о Декрете №7, а также его подзаконных актах. Ряд из них уже приняты и работают, часть подготовленных и согласованных проектов находятся на рассмотрении в Совмине. Мы ждем их в ближайшее время», - отметила Ирина Бабаченок.
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Готовящиеся изменения в ЦТ коснутся вступительной кампании 2019 года, поэтому пока, чтобы не вводить в заблуждение абитуриентов, подробно останавливаться на данном вопросе не стоит. Об этом сказал министр образования Игорь Карпенко, добавивший также, что ничего революционного не произойдет. «Поэтому когда будут подписаны правила приема в новой редакции, все узнают заранее, и можно будет обсуждать. Пока же об этом говорить рано», - сказал министр.
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Главным спортивным событием дня (да и, пожалуй, одним из наиболее важных событий всего года), без сомнений, стал финал футбольной Лиги чемпионов, в котором сошлись мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Перед финалом многие специалисты сомневались в том, что испанский снаряд опять попадет в ту же воронку, что и в двух предыдущих сезонах. Но «Королевский клуб» отбил «посягательства на трон» со стороны «Ливерпуля» и выиграл 3:1. Наставник клуба из Мадрида Зинедин Зидан стал первым тренером в истории, выигравшим три Лиги чемпионов подряд. А «Реал» является рекордсменом по победам в главном европейском турнире. Теперь у «сливочных» 13 таких трофеев.
Легкоатлет Дмитрий Набоков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту. На Республиканской универсиаде по легкой атлетике в Бресте спортсмен взял планку на высоте 2 метра 36 сантиметров. Предыдущий рекорд страны – 2 метра 34 сантиметра - был установлен Андреем Санковичем 25 лет назад! Комментируя свой успех, Набоков отметил, что показать такой результат ему помогло соперничество с Максимом Недосековым, который также выступил великолепно: 2 метра 32 сантиметра.
В России широко обсуждается акт вандализма, который совершил уроженец Дагестана в Третьяковской галерее. Он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и нанес полотну серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича, и лишь по счастливой случайности не пострадали изображения лиц и рук царя и царевича. Ущерб, нанесенный Третьяковской галерее, составляет более 500 тысяч российских рублей. Замоскворецкий суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания вандала.
Одни разводятся, другие – женятся. Да порой так, что диву даешься. Молодожены из Румынии, что называется, на широкую ногу отметили свадьбу в одном из испанских ресторанов, пригласив на нее 200 человек. Но когда пришло время для расчета, выяснилось, что молодожены «испарились». Предположительно, уехали в Румынию. Их сейчас ищут.
Тем временем в Гродно заработало речное такси. С субботы предприниматели начали катать горожан и туристов на маломерных судах. Заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик рассказал, что услуги для перевозки горожан и гостей города по Неману готовы оказывать несколько предпринимателей. У них есть суда вместимостью до 10 человек. «Для организации таких услуг в кратчайшие сроки оборудован причал на правом берегу Немана между Старым мостом и гродненскими замками. Это будет не единственный причал для маломерных судов на территории города. На противоположном берегу Немана рядом с базой отдыха «Привал» возводится современный комплекс для приема туристических судов. Там у них будет возможность зарядить аккумуляторы, пополнить запасы воды, отдохнуть», - ввел в курс дел заместитель председателя Гродненского горисполкома.
Фото: Виталий Пивоварчик
В Ошмянском районе состоялся традиционный фестиваль средневековой культуры «Гольшанский замок», порадовавший насыщенной и разнообразной программой. Были и рыцарские бои, и пленэр резчиков по дереву, и много чего еще. Море фотографий вы найдете здесь.
А по этой ссылке – еще один яркий репортаж. С «Линии Сталина», где прошла военно-историческая реконструкция первого дня Великой Отечественной войны и обороны одной из застав.
Фото: Александр Митюков
В Бресте в рамках ежегодного мотофестиваля Brest Bike Festival состоялся мотопарад, в котором приняли участие тысячи байкеров из 20 стран мира - в основном из ЕС и СНГ. Более 200 мотоциклистов из-за рубежа приехали на фестиваль по безвизу, сообщил организатор слета, руководитель клуба «Золотое Крыло» Олег Крипиневич: «Начало положено, будем надеяться, что в следующем году безвизовых гостей на этом фестивале будет еще больше. По сравнению с прошлым годом их число возросло. География обширна: Англия, Швеция, Германия, Польша, Прибалтика, Чехия. Очень много гостей из России. Есть байкеры из Казахстана. Один заехал к нам, совершая кругосветное путешествие из Австралии».
Дворы наших многоэтажек не рассчитаны на размещение мини-«диснейлендов». Качели, турник, горка, песочница - стандартный набор для игр рядом с подъездом. И если возле новостроек и после капитального ремонта дворовых территорий детские площадки выглядят эффектно, то в старых кварталах видавшее виды оборудование внешне порой удручает. А ведь здесь многое зависит от нашего с вами желания. Вот в Минске и задумались, как сделать детский отдых «шаговой доступности» ярким, разнообразным и при этом не очень обременительным для кошелька. Интересные предложения есть, но поддержат ли их жильцы?