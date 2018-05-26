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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер побывавший на Луне астронавт NASA Алан Бин Фото: ТАСС Сообщается, что Алан Бин почувствовал себя плохо примерно две недели назад, когда был в американском штате Индиана. После этого его доставили в...

Сообщается, что Алан Бин почувствовал себя плохо примерно две недели назад, когда был в американском штате Индиана. После этого его доставили в больницу в Хьюстоне (штат Техас). Однако спасти жизнь медики не смогли. Знаменитый астронавт умер в больнице в окружении близких., - сказала Лесли, жена Бина.