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Умер побывавший на Луне астронавт NASA Алан Бин
27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Сообщается, что Алан Бин почувствовал себя плохо примерно две недели назад, когда был в американском штате Индиана. После этого его доставили в больницу в Хьюстоне (штат Техас). Однако спасти жизнь медики не смогли. Знаменитый астронавт умер в больнице в окружении близких.
«Алан был самым сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне будет ужасно его не хватать», - сказала Лесли, жена Бина.
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Фото: ТАСС Сообщается, что Алан Бин почувствовал себя плохо примерно две недели назад, когда был в американском штате Индиана. После этого его доставили в...
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