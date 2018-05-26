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Гороскоп на 27 мая
27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Не исключено, что неожиданное известие или благоприятное стечение обстоятельств обернет события в вашу пользу. Не торопитесь соглашаться, если вам предложат участие в совместном проекте — сегодня только индивидуальная деятельность может принести успех. Возможны хлопоты в связи с визитами нежданных гостей.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
Не исключено, что сегодня возникнет неловкая ситуация, которая может внести негативные изменения в личную жизнь. Возможно, вам придется отстаивать свои взгляды, защищать собственные интересы. Нельзя позволять кому-либо оказывать на вас давление. Старайтесь быть максимально независимым.
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
День, благоприятный для помолвки, заключения брака. Личная жизнь некоторых Рыб может приобрести особое значение. Возможно, что молодые люди примут решение о создании семьи. Вероятны встречи со старыми друзьями и поклонниками, которые возродят светлые минуты прошедших дней.
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Не исключен неожиданный поворот событий в вашу пользу. Вероятно, новое знакомство расширит перспективы деятельности, обогатит вас идеями и откроет перед вами новые возможности. Для того, чтобы успеть завершить все задуманные дела, рекомендуется правильно распределить свои силы между работой и домом.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Мужчины-Тельцы находятся под покровительством Венеры. Они могут оказаться в центре внимания особ противоположного пола. Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Женщин-Тельцов осенит вдохновение. Не сопротивляйтесь творческим порывам. Вполне вероятно, что ваши увлечения откроют вам новые источники заработка.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
Сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями. Супругам и влюбленным будет трудно прийти к взаимопониманию. В результате споров вы можете оказаться проигравшей стороной. Однако вера в себя — одна из составляющих успеха, поэтому не принимайте все близко к сердцу и ни в коем случае не падайте духом.
РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Это день вселенской гармонии, покоя и правильного хода событий. Вас целиком поглотит вдохновение, и не советуем ему сопротивляться. Вполне вероятно, что вы остынете к работе и почувствуете разочарование буквально во всех коммерческих начинаниях. Такое положение может усложнить ваши дела. Однако не все так плохо, как вам может показаться — близкие люди помогут преодолеть стресс.
ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Благоприятный во всех отношениях день, однако все-таки постарайтесь избежать стремления главенствовать в каждом, даже самом мелком вопросе. Следует проявлять больше демократичности, такта и терпимости. День удачен для воплощения творческих планов. Возможно, вам предстоит выбор между любовными приключениями и домашними обязанностями. Проявите осмотрительность. Не исключен неожиданный поворот событий не в вашу пользу.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
В конце недели не исключен неожиданный поворот событий в вашу пользу. Для того, чтобы успеть завершить все задуманные дела, рекомендуется правильно распределить свои силы между работой и домом. Не торопитесь соглашаться, если друзья предложат вам участие в совместном проекте. Не исключены хлопоты в связи с визитами нежданных гостей.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
Благоприятный день, отмечен притоком новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Но помните о чувстве меры, во всех начинаниях придерживайтесь золотой середины. Может так случиться, что именно сегодня вы сможете решиться на окончательный выбор партнеров. В результате вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
День отмечен падением уровня жизненной энергии. Не надо перенапрягаться, искать нелегких путей. Отложите визиты, важные встречи на более поздний период, так как, возможно, вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Посвятите себя семье, полезно уединение на даче или в лесу. При общении с детьми держите себя с ними на равных.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
День благоприятен для творческой активности. Покровительство Меркурия может принести успех в сфере профессиональной деятельности. Будьте терпеливы, не давайте воли отрицательным эмоциям. Ответственность, добросовестность, общительность будут способствовать всем вашим начинаниям. Вероятны ценный совет либо помощь верного друга или партнера.
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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I) Не исключено, что неожиданное известие или благоприятное стечение обстоятельств обернет события в вашу пользу. Не торопитесь...
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