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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Реал» выиграл у «Ливерпуля» и стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд Все самое интересное в этом матче происходило во втором тайме. На 51-й минуте Карим Бензема, воспользовавшись детской ошибкой вратаря «красных» Лориса...

Все самое интересное в этом матче происходило во втором тайме. На 51-й минуте Карим Бензема, воспользовавшись детской ошибкой вратаря «красных» Лориса Кариуса, открыл счет. На 55-й минуте Садьо Мане восстановил статус-кво. Однако последнее слово все же осталось за «Реалом». Точнее – два голевых слова. Героем поединка стал поднятый со скамейки запасных Гарет Бэйл, который сначала забил блестящим ударом через себя, а затем «торпедировал» ворота «Ливерпуля» с дальней дистанции. Первый свой гол в этом матче валлиец назвал лучшим в своей карьере.Для «Реала» эта победа стала 13-й в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов, что является лучшим результатом в истории главного еврокубка.Есть еще один повод для гордости и у лидера «сливочных» Криштиану Роналду, который стал пятикратным победителем ЛЧ.