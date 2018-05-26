В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Испании молодожены из Румынии пригласили на свадьбу 200 человек и сбежали из ресторана, не расплатившись Сообщается, что эти люди внесли залог (1,5 тысячи евро), предоставили документы, подписали контракт и дали номера своих мобильных телефонов для связи. Гостей...

Сообщается, что эти люди внесли залог (1,5 тысячи евро), предоставили документы, подписали контракт и дали номера своих мобильных телефонов для связи. Гостей развлекал румынский певец Николае Гуцэ. Все было очень пышно.Когда настало время платить по счету, хозяевам ресторана заявили, что отец жениха, который должен расплатиться, «сейчас не в состоянии» и им заплатят позже. Однако на следующий день никого из членов семьи не нашли. Номера, которые перед банкетом оставили молодые, не отвечали. Через несколько дней после свадьбы люди из ресторана смогли выйти на связь с женой брата жениха. Она сначала сообщила, что ее муж попал в аварию, а затем, что он уехал в Румынию за деньгами.Хозяева ресторана обратились в полицию. Не исключено, что молодые люди, поженившись, уехали в Румынию.