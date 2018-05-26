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Сергей Шнуров написал стихотворение после объявления о разводе с женой

27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: instagram.com/shnurovs

В частности, в стихотворении есть такие строчки: «Я ранен, может, и убит. И кровь сочится между строчек».

Накануне Шнуров сообщил, что намерен развестись. Елена (Матильда) Мозговая сказала, что ей нелегко комментировать эту новость.

Ранее Сергей Шнуров был женат уже дважды.
 
Теги: Новости
 
 
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Фото: instagram.com/shnurovs В частности, в стихотворении есть такие строчки: «Я ранен, может, и убит. И кровь сочится между строчек». Накануне Шнуров сообщил, что...
 
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