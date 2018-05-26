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Сергей Шнуров написал стихотворение после объявления о разводе с женой
27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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В частности, в стихотворении есть такие строчки: «Я ранен, может, и убит. И кровь сочится между строчек».
Накануне Шнуров
Ранее Сергей Шнуров был женат уже дважды.
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Фото: instagram.com/shnurovs В частности, в стихотворении есть такие строчки: «Я ранен, может, и убит. И кровь сочится между строчек». Накануне Шнуров сообщил, что...
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