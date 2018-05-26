В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Египте суд обязал на месяц заблокировать YouTube Ранее адвокат Мухаммед Салем подал заявление в суд, потребовав заблокировать YouTube на территории Египта, пока видеохостинг не удалит кадры из фильма,...

Ранее адвокат Мухаммед Салем подал заявление в суд, потребовав заблокировать YouTube на территории Египта, пока видеохостинг не удалит кадры из фильма, оскорбительно повествующего о жизни пророка Мухаммеда. Кроме того, адвокат выступил с требованием запретить в Египте все ресурсы, которые демонстрируют подобные кадры, так как они могут привести к межконфессиональным конфликтам.Согласно первоначальному решению суда, заблокировать YouTube должно было Правительство в лице национального управления связи. Однако данное управление подало апелляцию, сославшись на то, что заблокировать видеохостинг затруднительно.