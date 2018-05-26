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В Египте суд обязал на месяц заблокировать YouTube
27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Ранее адвокат Мухаммед Салем подал заявление в суд, потребовав заблокировать YouTube на территории Египта, пока видеохостинг не удалит кадры из фильма, оскорбительно повествующего о жизни пророка Мухаммеда. Кроме того, адвокат выступил с требованием запретить в Египте все ресурсы, которые демонстрируют подобные кадры, так как они могут привести к межконфессиональным конфликтам.
Согласно первоначальному решению суда, заблокировать YouTube должно было Правительство в лице национального управления связи. Однако данное управление подало апелляцию, сославшись на то, что заблокировать видеохостинг затруднительно.
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Ранее адвокат Мухаммед Салем подал заявление в суд, потребовав заблокировать YouTube на территории Египта, пока видеохостинг не удалит кадры из фильма,...
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