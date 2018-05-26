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В Гомеле столкнулись пассажирский автобус и фура
27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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ДТП случилось сегодня днем на перекрестке улиц Интернациональной и Фрунзе. Сейчас по данному факту проводится проверка. Информации о том, что в результате инцидента кто-либо пострадал, нет.
По предварительной информации, водитель автобуса выполнял маневр поворота и столкнулся с фурой. Сейчас выясняется, кто из водителей нарушил ПДД.
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БЕЛТА. Фото: БЕЛТА ДТП случилось сегодня днем на перекрестке улиц Интернациональной и Фрунзе. Сейчас по данному факту проводится проверка. Информации о...
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