Второй поул Даниеля Риккиардо в Монако

Черное и белое для команды "Ред Булл"

Карлос Сайнс обещает своим журналистам, что завтра опередит Алонсо на старте в Монте-Карло

Пьер Гасли уверен, что теперь ему в Монако вполне под силу заработать очки

Построившись по ранжиру

Себастьян Феттель надеется свой "Феррари" привести к финишу первым

У Льюиса Хэмильтона шансов поменьше, чем у Риккиардо и Феттеля

Этот болид завтра стартует с поул

-позишн

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Формула-1. Даниель Риккиардо - обладатель поула в Монте-Карло По правде сказать, успех Риккиардо сегодня был вполне предсказуем, настолько хорошо смотрелся его болид на этой трассе. Посудите сами, если во втором...

По правде сказать, успех Риккиардо сегодня был вполне предсказуем, настолько хорошо смотрелся его болид на этой трассе. Посудите сами, если во втором сегменте квалификации в секундный интервал вложились результаты 15 гонщиков, то преимущество Даниеля над его ближайшим преследователем Себастьяном Феттелем было почти 0.25 сек.С каждой своей новой попыткой австралиец превышал очередной рекорд прохождения трассы, чем снискал уважение не только в своей команде, но и у своих главных соперников, искренне удивленных такому прогрессу команды "Ред Булл". Ведь на городской трассе не так заметно преимущество над силовыми установками "Рено" моторов "Феррари" и "Мерседес". А посему сегодня важны были в первую очередь аэродинамические качества болидов и мастерство пилотов.Фактически, австрийская "конюшня" с такой машиной и своей сильной парой быстрых гонщиков должна была завоевывать сегодня весь первый ряд стартового поля. Но на деле оказалось, что контроль на "зрелость" не прошел Макс Ферстаппен.Сегодня утром на свободных заездах, в довольно безобидной обстановке, когда не требуется добиваться от машины экстремальных пределов, а лишь проводятся настройки на квалификацию, голландец разбил свою машину об отбойники. Механикам "Ред Булл" все же удалось восстановить болид, но при контрольном запуске выяснилось, что от удара дала трещину коробка передач. И даже ее внеплановая замена, грозившая Максу потерей 5-ти позиций на стартовой решетке, не смогла устранить всей массы возникших проблем до начала квалификационной сессии. Пришлось смириться с тем, что после специального решения стюардов "горячему голландскому парню" все же разрешат старт в завтрашней гонке, но только с последнего места.Знающие люди говорят, что в Монте-Карло гонка начинается... в субботу. Именно так можно действительно расценивать значение результатов квалификации Гран-при Монако. Узкие улочки княжества не прощают ошибок гонщикам, и за 75 лет, на протяжении которых здесь проводятся призовые гонки мировой элиты автоспорта, это стало уже незыблемой истиной.Понятно, что гонки здесь случаются разные. И выезды машины безопасности могут перепутать все карты, поломав стратегии команд и перетасовав пилотов в гоночном пелотоне. Только вероятность того, что в сухую погоду, которую обещают синоптики на завтра, случится нечто невиданное и что с последнего места Макс Ферстаппен доберется до подиума, почти равна "нулю". А вот победа при старте с первого ряда - это куда более прогнозируемое событие. Но голландский хулиган, еще совсем недавно расхваливаемый на все лады всеми масс-медиа, как уникально талантливый гонщик, похоже, себя сегодня вычеркнул из предстоящих сюжетов о победителях самого престижного Гран-при календаря Формулы-1.Не даром же руководство "Ред Булл" в лице Кристиана Хорнера откровенно сказало, что Макс должен сделать выводы из этой аварии. Хотя, по правде сказать, эти выводы Ферстаппену следовало бы сделать еще ранее. Нынешний сезон для голландца вообще не задался. Фактически ни одного гоночного уик-энда он не провел "чисто", избежав собственных аварий или столкновений с другими машинами. Даже на предыдущем Гран-при Испании, где Максу удалось впервые в этом году подняться на подиум, он умудрился обломать на своей машине передний обтекатель об машину "Уильямс" Лэнса Стролла в режиме пейс-кара. То, что голландскому юноше удавалось избежать "детских ошибок" на протяжении его первых трех сезонов в Формуле-1, в этом году уже с лихвой компенсировано неудачными выступлениями.Если не считать "приключений" Макса, рискующих стать уже традиционными, то остальная часть стартовой решетки на завтра по итогам сегодняшней квалификации, расположилась по ранжиру. Слишком близкие результаты в силу короткого круга автодрома в Монте-Карло кого-то чуть отодвинули назад от привычного места на старте, а кого-то наоборот подвинули вперед. С первого ряда на пару с Риккиардо в завтрашнюю гонку уйдет Себастьян Феттель, которому удалось опередить не только своего напарника по "Феррари" Кими Райкконена, но и главного соперника за чемпионский титул - Льюиса Хэмильтона. Британский и финский чемпионы будут стартовать бок о бок со второго ряда.Вальттерри Боттас, как и в случае итальянской скудерии, будет прикрывать "тылы" своему более именитому напарнику с 5-й позиции. Лучшим из остальных команд на этот раз оказался французский гонщик "Форс Индия" Эстебан Окон. Ему удалось всего на 0.1 сек опередить Серхио Переса, пилотирующего такую же машину, но вынужденного стартовать с 9-го места. Ведь четвертый ряд стартовой решетки завоевал испанский дуэт Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса. Уже не в первый раз в этом сезоне мы видим соседство этих гонщиков, которых объединяет не только страна происхождения, но и моторы "Рено", установленные на их болидах. А замыкающим на этот раз "почетную десятку" оказался Пьер Гасли. Французский дебютант команды "Торо Россо Хонда" оптимистично обещал пробиться в 3-й сегмент квалификации в своих интервью еще накануне гоночного уик-энда. И авария Макса Ферстаппена действительно помогла ему в этом.Напарник француза, более опытный и старший по возрасту новозеландец Брендон Хартли, заменивший в конце прошлого сезона уволенного из "Торо Россо" россиянина Даниила Квята, сумел показать лишь 16-й результат. Еще две внутрикомандные дуэли завершились в пользу дебютантов, сумевших "объехать" своих опытных наставников. Так, российский пилот Сергей Сироткин на своем не очень быстром "Уильямсе" показал 13-й результат по сравнению с 18-м временем канадца Лэнса Стролла, а монегаск Шарль Леклер ("Альфа Ромео Заубер") был в итоговом протоколе на 14-й строчке, по сравнению с 17-м местом своего напарника шведа Маркуса Эриксона.Завтра гонка начнется в 16.10 по минскому времени, в очередной уже 76-й раз заполняя улицы бухты в Монте-Карло шумом самых быстрых в мире болидов.Фото: автора