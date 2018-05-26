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Андриан Цыбульский переизбран председателем Белорусской федерации биатлона

27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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После того, как со вступительным словом выступил глава Наблюдательного совета БФБ Валерий Вакульчик, доклад сделал председатель федерации Андриан Цыбульский. Он подвел итоги прошедшего олимпийского сезона и озвучил задачи на новый олимпийский цикл.

Андриан Цыбульский был переизбран председателем Белорусской федерации биатлона. Его заместителем избран Игорь Кузнецов, а генеральным секретарем БФБ – Дарья Домникова. Анатолий Стромский рекомендован Белорусской федерацией биатлона на должность старшего тренера по развитию вида спорта.





Также на отчетно-выборной конференции были поощрены специалисты по физической культуре, которые подготовили учеников для зачисления в экспериментальную группу по биатлону. 

Отметили и специального корреспондента АТН Белтелерадиокомпании Анну Эйсмонт за внесенный вклад в популяризацию биатлона в нашей стране. Ей были выражены слова благодарности за авторство двух документальных фильмов: «Биатлон.by, Эстафета поколений» и «Формула биатлона».

Фото: biathlon.by
 
 
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После того, как со вступительным словом выступил глава Наблюдательного совета БФБ Валерий Вакульчик, доклад сделал председатель федерации Андриан...
 
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