В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андриан Цыбульский переизбран председателем Белорусской федерации биатлона После того, как со вступительным словом выступил глава Наблюдательного совета БФБ Валерий Вакульчик, доклад сделал председатель федерации Андриан...

После того, как со вступительным словом выступил глава Наблюдательного совета БФБ Валерий Вакульчик, доклад сделал председатель федерации Андриан Цыбульский. Он подвел итоги прошедшего олимпийского сезона и озвучил задачи на новый олимпийский цикл.Андриан Цыбульский был переизбран председателем Белорусской федерации биатлона. Его заместителем избран Игорь Кузнецов, а генеральным секретарем БФБ – Дарья Домникова. Анатолий Стромский рекомендован Белорусской федерацией биатлона на должность старшего тренера по развитию вида спорта.Также на отчетно-выборной конференции были поощрены специалисты по физической культуре, которые подготовили учеников для зачисления в экспериментальную группу по биатлону.Отметили и специального корреспондента АТН Белтелерадиокомпании Анну Эйсмонт за внесенный вклад в популяризацию биатлона в нашей стране. Ей были выражены слова благодарности за авторство двух документальных фильмов: «Биатлон.by, Эстафета поколений» и «Формула биатлона».Фото: