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РЕПОРТАЖ: на «Линии Сталина» прошла военно-историческая реконструкция первого дня войны и обороны одной из застав

27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Зрители начали собираться к одиннадцати часам утра. В ожидании реконструкции боя можно было попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборе оружия. Маленькие посетители отдали должное военной технике – они могли взобраться на любой из экспонатов, будь то танк или вертолет. Между «гражданскими» то и дело попадаются военнослужащие, курсанты института пограничной службы, красноармейцы, сотрудники НКВД и красноармейцы – члены военно-исторических клубов, которые и восстановили позже события первого дня войны. 



Ближе в двум часам дня посетители стали подтягиваться к трибунам, откуда открывается вид на «поле битвы», имитирующее одну из застав. Накануне войны жизнь здесь шла своим чередом – выходили в дозор пограничники, а местные выпускники, которых изобразили ученики Лошанской школы, готовились к выпускному балу…




Церемонию вручения выпускникам аттестатов зрители приняли сдержанно. Интерес пробудило задержание «лазутчика» служебной собакой.  А с первыми выстрелами пулемета и последовавшими за ними залпами из орудий, сопровождавшимися ярким пламенем и черным дымом, все превратились в глаза и уши.



Реконструкция боя была настолько реалистичной, что зрители будто перенеслись в тот день. Криками они пытались предупредить красноармейцев о появлении врага из-за горочки, потрясенно ахали при «ранении» или «гибели» красноармейца. Попытка «немецкого солдата» незамеченным подобраться вдоль трибуны к защитникам заставы вызвала неподдельное возмущение.

-- Мама, смотри, немец! – выкрикивает девчушка лет семи. – Давай его хоть сумкой стукнем!



Похоже, сегодня на «Линии Сталина» собрались люди, исторически подкованные: многие активно обсуждают тактику боя, вооружение и технику, комментируют исторические факты.

-- Реконструкция восстанавливает события, произошедшие на Владимиро-Волынском направлении, -- рассказывает Михаил Метла, директор по развитию и продвижению ИКК «Линия Сталина». – И хотя она носит собирательный характер, подобные события имели место в том или ином виде на всем протяжении западной границы СССР. 



После окончания реконструкции боя все сражавшиеся сорвали горячие аплодисменты. В театрализованном представлении принимали участие члены многих клубов военно-исторических реконструкций, в том числе «Солдаты победы», «Белая вежа», «Шурави» из Минска, «Цейхгауз» из Москвы, МОО «Красная звезда» из Киева, военно-поискового клуба «Штык» из Осиповичей, личный состав 120-й гвардейской Рогачевской отдельной механизированной бригады, ученики Лошанской школы. 

Все желающие могли сфотографироваться с настоящими пограничными собаками, приехавшими из кинологического центра в Сморгони, прокатиться на военной технике, попробовать поразить немецкий танк в тире, где стреляют не только из винтовок и пистолетов, но и из крупнокалиберного пулемета, пушки, танка, зенитного орудия. 
 
Теги: Минск
 
 
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  Зрители начали собираться к одиннадцати часам утра. В ожидании реконструкции боя можно было попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из...
 
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