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Нападение на картину Репина в Третьяковской галерее: ущерб составляет более 500 тысяч российских рублей

27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Заседание, на котором будет избрана мера пресечения, состоится 29 мая.

Кроме того, стало известно, что ущерб, который был нанесен Третьяковской галерее вандалом, составляет более 500 тысяч российских рублей. Об этом сказал судья на заседании по рассмотрению ходатайства об аресте подозреваемого в Замоскворецком суде российской столицы.

Фото: ТАСС

По данным источника информационного агентства ТАСС в правоохранительных органах, когда галерея закрывалась, мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес повреждение полотну. Этот человек зарегистрирован в Воронежской области, а в Москве он находился без регистрации. Сам уроженец Дагестана.

Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении культурных ценностей.

Пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что «картине нанесены серьезные повреждения, холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича». Правда, к счастью, самое ценное (изображения лиц и рук царя и царевича) не пострадало.
 
 
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Заседание, на котором будет избрана мера пресечения, состоится 29 мая. Кроме того, стало известно, что ущерб, который был нанесен Третьяковской галерее...
 
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