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Более 200 мотоциклистов из-за рубежа приехали на байк-фестиваль в Брест по безвизу (ФОТО)
27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Об этом sb.by сообщил организатор слета, руководитель клуба «Золотое Крыло» Олег Крипиневич:
- Начало положено, будем надеяться, что в следующем году безвизовых гостей на этом фестивале будет еще больше. По сравнению с прошлым годом их число возросло. География обширна: Англия, Швеция, Германия, Польша, Прибалтика, Чехия. Очень много гостей из России. Есть байкеры из Казахстана. Один заехал к нам, совершая кругосветное путешествие из Австралии.
В связи с ремонтом путепровода в центре города участники фестиваля поменяли маршрут традиционного парада. Байкеры въехали в Брест по трассе М1, свернули на Проспект Республики, затем продефилировали вдоль гребного канала и, выехав на главную артерию города, улицу Московскую, финишировали у стен Ледового дворца.
Здесь тысячи брестчан познакомились с техникой, пообщались с ее владельцами. Кульминацией программы стали мотоконкурсы. Работала выездная торговля. Основное же действо проходит под городом в лагере «Орленок», где для участников фестиваля запланированы концертные программы и пиротехническое шоу.
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Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
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Об этом sb.by сообщил организатор слета, руководитель клуба «Золотое Крыло» Олег Крипиневич: - Начало положено, будем надеяться, что в следующем году...
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