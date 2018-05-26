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В Бресте стартовал чемпионат страны по водно-моторному спорту (ФОТО)
27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Участникам соревнований необходимо пройти дистанцию в пять кругов. Каждый – по одной миле. Побеждает тот, кто опередит соперников. Спортсмены делают три заезда, два лучших из них идут в зачет.
Председатель белорусской федерации водно-моторного спорта Юрий Жуковский рассказывает об участниках:
- В состязаниях принимают участие как юноши, так и взрослые спортсмены. Верхний предел не ограничен. Основной упор мы делаем на молодежь. Во взрослых классах участвуют как правило те, кто занимался водно-моторным спортом еще в советские времена. С развалом СССР интерес к нему упал, возродили его в конце 90-х. Сейчас в Беларуси водно-моторным спортом занимается свыше 30 спортсменов.
Соорганизаторами соревнований выступили ДОСААФ и Брестский горисполком. Ведущий специалист по спортивной работе Совета Брестской организационной структуры ДОСААФ Владимир Артемьев отметил важность развития таких видов спорта:
- Нам важно оторвать детей от компьютера, вовлечь в здоровый образ жизни. Поэтому, несмотря на непростую экономическую ситуацию, наша организация закупает лодки, двигатели, работает секция водно-моторного спорта. Чтобы его возродить, нужно начинать с молодежи.
Турнир проводится в несколько этапов. Начинается в Бресте, вторая часть проходит в Минске и третья – в Солигорске. Завершается сезон отдельным соревнованием на республиканский кубок ДОСААФ. Победителей всех этапов ждут дипломы, медали, кубки и ценные призы.
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Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
Фото: Александр МИТЮКОВ
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Участникам соревнований необходимо пройти дистанцию в пять кругов. Каждый – по одной миле. Побеждает тот, кто опередит соперников. Спортсмены делают три...
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