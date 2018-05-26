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Крупное ДТП с пассажирским автобусом в Уганде: не менее 48 погибших

27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: ren.tv

Изначально проходила информация, что в результате столкновения автобуса с трактором и грузовиком погибли 20 человек.

Теперь же первоначальные данные уточнены. Число погибших составляет 48 человек, среди них 16 детей, сообщили в отделении Международного комитета Красного Креста в Уганде.

По данным Daily monitor, в ночь на субботу пассажирский автобус, ехавший из города Лира в Кампалу, врезался в трактор, двигавшийся по встречке с выключенными фарами. После этого автобус развернуло - и он врезался в грузовик с прицепом, перевозивший пиво.
 
 
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Фото: ren.tv Изначально проходила информация, что в результате столкновения автобуса с трактором и грузовиком погибли 20 человек. Теперь же первоначальные...
 
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