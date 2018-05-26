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ФОТОРЕПОРТАЖ: фестиваль средневековой культуры состоялся в Гольшанах
27.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Какой же «Гольшанский замок» без рыцарских боев и конных турниров?! Поражали воображение выстрелами на точность лучники, невольно заставив вспомнить фильм из советского детства «Стрелы Робин Гуда», снятый на основе британских средневековых баллад. Не обошлось, понятное дело, и без эффектных показательных выступлений клубов исторической реконструкции. Они словно бы погружали присутствующих в ту эпоху, когда умение фехтовать, стрелять из лука, ловко обращаться с тяжеленными булавами и иметь навыки верховой езды ценилось прежде всего, а слово «рыцарь» еще не имело двойного смысла.
Огромный интерес вызвал мастер-класс по ходьбе на ходулях. Для начала его продемонстрировали представители уличного театра «Вир», а затем участником мог стать любой желающий. Коих, к слову, было немало…
Венец программы - красочный фейерверк.
Фото: Виталий Пивоварчик и Светлана Муцянская
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Какой же «Гольшанский замок» без рыцарских боев и конных турниров?! Поражали воображение выстрелами на точность лучники, невольно заставив вспомнить...
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