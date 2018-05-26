1 /

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФОТОРЕПОРТАЖ: фестиваль средневековой культуры состоялся в Гольшанах Какой же «Гольшанский замок» без рыцарских боев и конных турниров?! Поражали воображение выстрелами на точность лучники, невольно заставив вспомнить...

Какой же «Гольшанский замок» без рыцарских боев и конных турниров?! Поражали воображение выстрелами на точность лучники, невольно заставив вспомнить фильм из советского детства «Стрелы Робин Гуда», снятый на основе британских средневековых баллад. Не обошлось, понятное дело, и без эффектных показательных выступлений клубов исторической реконструкции. Они словно бы погружали присутствующих в ту эпоху, когда умение фехтовать, стрелять из лука, ловко обращаться с тяжеленными булавами и иметь навыки верховой езды ценилось прежде всего, а слово «рыцарь» еще не имело двойного смысла.Огромный интерес вызвал мастер-класс по ходьбе на ходулях. Для начала его продемонстрировали представители уличного театра «Вир», а затем участником мог стать любой желающий. Коих, к слову, было немало…Венец программы - красочный фейерверк.Фото: Виталий Пивоварчик и Светлана Муцянская