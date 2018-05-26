Названы лучшие книги за последние 50 лет





В итоге были отобраны по одному лауреату из каждого десятилетия с 1969 года, когда состоялось награждение первым Букером. Таким образом, лучшими книгами за последние полвека стали "Английский пациент" канадца Майкла Ондатже, "Волчий зал" британки Хилари Мэнтел, "Лунный тигр" ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, "Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса и "В свободном государстве" индийца Видиадхара Найпола.

Теперь в открытом голосовании будет определен победитель. Результаты организаторы объявят 8 июня. Сама Букеровская премия вручается с 1969 года. Получить ее может любой автор, если его книга написана на английском языке и опубликована официальным издателем в Великобритании.