Японские ученые доказали, что жевательная резинка помогает похудеть





Свое исследование ученые из Университета Васэда в Токио представили на конференции в Австрии, посвященной борьбе с ожирением. Полный текст исследования "Влияние жевательной резинки на физические и физиологические функции" опубликован в научном журнале Journal of Physical Therapy Science.

В исследовании приняли участие 46 добровольцев в возрасте от 21 до 69 лет. Половине из них выдали по две подушечки жвачки, чтобы жевать ее во время прогулки в течении 15 минут. Второй половине дали порошок с аналогичными ингредиентами. После у всех участников эксперимента замерили частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние и расход энергии.

Как оказалось, у членов первой группы испытуемых частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей второй группы. Наибольший положительный эффект зафиксировали у пожилых людей. "Жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", - уверяют ученые.