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Японские ученые доказали, что жевательная резинка помогает похудеть
27.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Свое исследование ученые из Университета Васэда в Токио представили на конференции в Австрии, посвященной борьбе с ожирением. Полный текст исследования "Влияние жевательной резинки на физические и физиологические функции" опубликован в научном журнале Journal of Physical Therapy Science.
В исследовании приняли участие 46 добровольцев в возрасте от 21 до 69 лет. Половине из них выдали по две подушечки жвачки, чтобы жевать ее во время прогулки в течении 15 минут. Второй половине дали порошок с аналогичными ингредиентами. После у всех участников эксперимента замерили частоту сердечных сокращений, пройденное расстояние и расход энергии.
Как оказалось, у членов первой группы испытуемых частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей второй группы. Наибольший положительный эффект зафиксировали у пожилых людей. "Жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", - уверяют ученые.
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Свое исследование ученые из Университета Васэда в Токио представили на конференции в Австрии, посвященной борьбе с ожирением. Полный текст...
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