В Италии футболист застрелил свою девушку и покончил с собой





Трагедия случилась в городе Прато, куда 25-летний футболист отправился, чтобы убедить девушку снова начать с ним встречаться. К сожалению, 30-летняя Амато на все уговоры бывшего возлюбленного взаимностью не ответила, из-за чего у молодого человека началась истерика, пишет La Gazetta dello Sport.

Дзини достал пистолет и выстрелил в девушку, после чего положил труп в свой автомобиль и уехал в город Сан-Миниато возле Пизы. Здесь молодой человек осознал, что натворил и решил покончить с собой. В итоге полиция нашла на городской стоянке автомобиль с двумя трупами. В данный момент расследование продолжается.

Футбольная карьера у Федерико Дзини не задалась: в 2014 году он выступал за мальтийский клуб "Мсида", в 2015 году — за болгарский "Ботев", в 2016 году за филиппинский "Серес", в 2017 году перешел в монгольский "Улан-Батор".