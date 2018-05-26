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В Италии футболист застрелил свою девушку и покончил с собой

27.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Трагедия случилась в городе Прато, куда 25-летний футболист отправился, чтобы убедить девушку снова начать с ним встречаться. К сожалению, 30-летняя Амато на все уговоры бывшего возлюбленного взаимностью не ответила, из-за чего у молодого человека началась истерика, пишет La Gazetta dello Sport.

Дзини достал пистолет и выстрелил в девушку, после чего положил труп в свой автомобиль и уехал в город Сан-Миниато возле Пизы. Здесь молодой человек осознал, что натворил и решил покончить с собой. В итоге полиция нашла на городской стоянке автомобиль с двумя трупами. В данный момент расследование продолжается.

Футбольная карьера у Федерико Дзини не задалась: в 2014 году он выступал за мальтийский клуб "Мсида", в 2015 году — за болгарский "Ботев", в 2016 году за филиппинский "Серес", в 2017 году перешел в монгольский "Улан-Батор".

 
 
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Трагедия случилась в городе Прато, куда 25-летний футболист отправился, чтобы убедить девушку снова начать с ним встречаться. К сожалению, 30-летняя Амато...
 
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