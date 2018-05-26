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На пожаре в Бобруйске погибли двое маленьких детей
27.05.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Когда прибывшие по вызову сотрудники МЧС вскрыли металлическую дверь, в квартире на восьмом этаже было сильное задымление. На полу в спальне звено газодымозащитной службы МЧС обнаружило шестилетних мальчика и девочку. Спасти детей, к сожалению, не удалось.
Сообщается, что в момент пожара мать дома отсутствовала. Старший ребенок находился у бабушки. В данный момент выясняются другие детали происшествия.
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Когда прибывшие по вызову сотрудники МЧС вскрыли металлическую дверь, в квартире на восьмом этаже было сильное задымление. На полу в спальне звено...
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