Главная звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду не исключил уход из команды после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем".

"Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - сказал он журналистам после финального матча ЛЧ в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, К.Роналду сказал, что "сейчас не лучшее время говорить об этом", что он намерен поехать в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а затем обо всем сообщит.

По слухам в СМИ, К.Роналду может покинуть "Реал" из-за, в частности, возможного перехода в мадридскую команду бразильца Неймара.

К.Роналду перешел в "Реал" в 2009 году. За это время он четыре раза выиграл с испанским клубом Лигу чемпионов. В 2008 году К.Роналду также побеждал в ЛЧ с английским "Манчестер Юнайтед".