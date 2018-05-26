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В Брюсселе наградили лауреатов европейского конкурса чистильщиков обуви

27.05.2018 09:49 — Разное | Интерфакс  
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Первый европейский конкурс чистильщиков обуви состоялся в исторической галерее Святого Хуберта в Брюсселе.

В течение дня около десяти чистильщиков из разных стран Европы бесплатно полировали обувь клиентам в этом одном из наиболее оживленных мест бельгийской столицы.

По итогу соревнования, как сообщил телеканал RTBF, профессиональное жюри, состоящее из специалистов обувной отрасли, вручило победителям призы - три "Золотые щетки" с 500 евро впридачу "за лучшую технику, лучшее обслуживание клиентов и лучшему предпринимателю".

Организованная тут же лотерея давала ее участникам шанс выиграть предметы ухода за обувью.

Как объяснил телеканалу организатор конкурса и председатель ассоциации European Shoe Shine Марчелло Фараджи, целью соревнования было "показать новый имидж чистильщика - представителя профессии, которая возрождается".

Согласно его заявлению, этот конкурс отныне будет повторяться в одной из европейских стран каждый год 26 мая - в дату, которую чистильщики обуви объявили своим профессиональным днем.

 
 
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Первый европейский конкурс чистильщиков обуви состоялся в исторической галерее Святого Хуберта в Брюсселе. В течение дня около десяти чистильщиков из разных...
 
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