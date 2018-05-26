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Отключение Telegram ничего, кроме смеха и улыбок, не вызвало - глава комитета Думы

27.05.2018 09:41 — Разное | Интерфакс  
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Попытка Роскомнадзора (РКН) отключить доступ пользователей к Telegram не вызвало ничего, кроме смеха и улыбок, и привело к росту числа подписчиков мессенджера, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

"Технологии не имеют границ, в этом и сложность их регулирования. Мы уже попытались отключить Telegram - и что из этого получилось? Кроме смеха и улыбки, (ничего) ни у кого это не вызвало, добавили еще подписчиков Дурову (основатель Telegram - ИФ.). Замечательная была идея, но абсолютно бестолковая с точки зрения исполнения", - заявил Сергей Жигарев ходе сессии, посвященной блокчейну, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Он отметил, что все принимаемые в РФ законодательные решения, которые регулируют новые технологии, должны, прежде всего, быть направлены на привлечение инвесторов: "Не то чтобы мы зарегулируем и будем давить на это и показывать: здесь направо, а здесь налево. С точки зрения законодательства мы, наоборот, должны привлекать инвесторов".

 
 
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Попытка Роскомнадзора (РКН) отключить доступ пользователей к Telegram не вызвало ничего, кроме смеха и улыбок, и привело к росту числа подписчиков мессенджера, считает...
 
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