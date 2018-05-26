Сибирские ученые нашли способ ускоренного заживления ожогов

Ученые Красноярского научного центра (КНЦ), Сибирского федерального университета и Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России предложили использовать выделенные из бактерий ферромагнитные наночастицы для лечения ожогов, сообщает пресс-служба КНЦ.

"У мышей, обработанных ампициллином с наночастицами, заживление раны происходило в два раза быстрее, чем у животных, получающих чистый ампициллин. Использование ампициллина с наночастицами значительно уменьшало воспаление и активировало регенерацию тканей", - говорится в сообщении.

Наночастицы широко распространены в природе: минерал ферригидрит присутствует почти во всех живых организмах в виде крошечных образований, содержащих железо.

"Вместо того чтобы производить наночастицы химическим методом, их можно просто извлечь из живых организмов. Частицы с включениями железа обладают ферромагнитными свойствами, что делает возможным их применение в различных приложениях", - отмечает пресс-служба.

Чтобы произвести бактериальный ферригидрит, красноярские ученые выращивали в лаборатории бактерии Klebsiella oxytoca, которые извлекли из озерных донных отложений. Штамм бактерий получили из перегнивших остатков растений и животных со дна озера Боровое в Красноярском крае.

Микроорганизмы выращивали в бескислородных условиях на стандартной питательной среде. После многократной ультразвуковой обработки, центрифугирования и промывки бактерий специалисты получили раствор наночастиц, который и был использован в экспериментах.

По мнению ученых, наночастицы за счет своего маленького размера обладают способностью хорошо проникать в ткани, а наличие магнитных свойств позволяет управлять этими наночастицами внешним неоднородным магнитным полем.

Суспензия магнитных наночастиц и антибиотика обладает большим лечащим эффектом за счет проникновения суспензии в более глубокие слои поврежденных тканей.