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Православные отмечают день Святой Троицы

27.05.2018 09:25 — Разное | Интерфакс  
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Православные отмечают день Святой Троицы.

Троица, или Пятидесятница, один из двунадесятых церковных праздников, отмечается на пятидесятый день после Воскресения Христова. Ее празднование установлено в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.

По преданию, исполнившись Святого Духа, Петр и другие апостолы начали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Это так поразило находившихся вокруг людей (в большинстве своем иудеев), что многие уверовали в Иисуса Христа, и в тот же день около трех тысяч человек приняло Святое Крещение. С тех пор число христиан день ото дня увеличивалось.

Праздник Троицы, по существу, является днем установления Церкви Христовой. На Пятидесятницу у верующих принято срывать веточки березы - символ жизни, приходить с ними в церковь или просто ставить в вазу березовый букет, добавляя к нему любые цветы.

 
 
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Православные отмечают день Святой Троицы. Троица, или Пятидесятница, один из двунадесятых церковных праздников, отмечается на пятидесятый день после Воскресения...
 
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