Михаил Ситник обещает раздать долги, кредиторы не верят, просят администрацию президента проследить за бизнесменом

В середине ноября прошлого года был задержан бизнесмен Михаил Ситник – отец той самой ксении, которая некогда пела «вместе мы большая сила», и одного из руководителей компании « ИмобиленИнвест». Его обвиняли в мошенничестве и перепродаже одних и тех же площай. Но выпустили под подписку о невыезде. По информации Naviny.by вспоминаем «дело» Ситника и рассказываем, что сейчас происходит с предпринимателем.



Когда бизнесмена выпустили из-под стражи, он пообещал все раздать свои долги, кредиторы подрядчики ему не поверили и обратились в администрацию президента с просьбой взять ситуацию под контроль. Удивительно, но дольщики по-прежнему стоят на стороне Ситника.



Начнем с самого начала: «ИмобиленИнвест» в 2013 году заключила с Мингорисполкомом инвестиционный договор на строительство ФОКа. Ситник и партнеры начали стройку в 2014 году и утверждали, что оздоровительный центр будет готов к сдаче в 2015 году. Но не в 2016, не даже сегодня чуда не произошло. ФОК, в который вложено около пяти миллионов долларов, сдан в эксплуатацию, но клиентов еще не принимает.



На протяжении нескольких лет о строительстве публично практически не вспоминали. Известия появились лишь в 2017 году: СМИ написали, что компания «ИмобиленИнвест», которая изначально называла себя только «застройщиком», в итоге начала продавать одни и те же площади ФОКа разным компаниям. По состоянию на 14 мая 2018 года, в главном управлении юстиции Мингорисполкома находилось 55 исполнительных производств на сумму 2,5 миллионов рублей. Как рассказали Naviny.by в компании «Гарант качества», «ИмобиленИнвест» должен ей около 1,5 миллионов рублей. Михаил Ситник объясняет образовавшуюся задолженность кризисом на рынке недвижимости: «Грубо говоря, мы рассчитывали, что продадим площади по 1,5 тысячи долларов за квадратный метр, а из-за того, что просел рынок, площади торговались на уровне тысячи долларов за квадратный метр», – рассказал бизнесмен Naviny.by.



Кредиторы подали заявление о банкротстве «ИмобиленИнвест» в Экономический суд Минска. А партнеры Ситника обвинили его в махинациях. В ноябре 2017 года КГК возбудил уголовное дело по статье 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Финансовая милиция оценила ущерб в 900 тысяч рублей. Михаила Ситника освободили 22 декабря 2017 года. Об изменении меры пресечения ходатайствовали дольщики, которые уже заплатили за площади в ФОК, рассказал Михаил Ситник.



Как Ситник возвращает долги



Сейчас Михаил Ситник вместе с Татьяной Троцкой занимается регистрацией ФОК и разблокировкой счетов, что позволит начать строительство бассейна и вернуть долги кредиторам. «Так как этот запрет, как мы считаем, был наложен необоснованно еще в 2016 году, то сейчас мы пишем жалобы на действия судебных исполнителей. По результатам рассмотрения мы надеемся, что нам позволят зарегистрировать объект недвижимости, чтобы можно было осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и производить расчеты с кредиторами. Активов предприятия хватает, чтобы погасить всю кредиторскую задолженность», — сказал Михаил Ситник. Сначала он планирует вернуть помещения тем дольщикам, кто уже заплатил за них, а потом продать свободные площади и рассчитаться с остальными кредиторами.



По словам Михаила Ситника, информация о перепродаже одних и тех же площадей «не совсем соответствует действительности», поскольку некоторые помещения предоставлялись в качестве обеспечения подрядным организациям, но деньги за них не были получены. «Мы дольщикам отдаем две тысячи квадратных метров, а все здание – пять тысяч квадратных метров, из них тысяча квадратных метров – коридоры. У нас остается порядка двух тысяч квадратных метров, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами», – заверяет бизнесмен.



Минские власти и дольщики заинтересованы в том, чтобы зарегистрировать и запустить объект, что позволит вернуть долги кредиторам. Если же дело доведут до банкротства, тогда объект будет выставлен на аукцион, но денег от продажи, чтобы рассчитаться со всеми дольщиками, может не хватить, объясняет информированный источник.



Чем Ситник занимался раньше



До ситуации со строительством ФОК Михаил Ситник уже пробовал наладить бизнес в сфере недвижимости. В 2008-2012 годах его компания «Белремзапчасть» участвовала в строительстве торгового центра «Тивали» на улице Притыцкого в Минске. Ситник обещал компании «Молодечномебель» построить в ТЦ магазин площадью более тысячи «квадратов», взял за это деньги, но обязательства не исполнил. В схожем положении оказались еще около десятка кредиторов. «Белремзапчасть» была признана банкротом с ликвидацией в декабре 2012. ТЦ «Тивали» достраивали без его участия. В 2014-2018 годах компании Михаила Ситника также хотели построить физкультурно-оздоровительный комплекс в районе проспекта Дзержинского и гараж-стоянку на 300 машиномест с комплексом торгово-бытового обслуживания в районе пересечения улиц Тимошенко и Чичурина в Минске. Этого тоже не произошло. В общем, успешно завершенных проектов с участием Михаила Ситника, видимо, нет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Михаил Ситник обещает раздать долги, кредиторы не верят, просят администрацию президента проследить за бизнесменом В середине ноября прошлого года был задержан бизнесмен Михаил Ситник – отец той самой ксении, которая некогда пела «вместе мы большая сила», и одного из...