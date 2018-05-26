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Сотрудник МЧС в Гомеле помог утятам перейти через дорогу. Видеофакт
В Тwitter опубликовали видео, как спасатель помогает пернатым. Некоторых утят он буквально руками закидывает на газон.
Напомним, что не так давно столичный проспект остановился, чтобы пропустить утку с потомством.
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В Тwitter опубликовали видео, как спасатель помогает пернатым. Некоторых утят он буквально руками закидывает на газон.
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