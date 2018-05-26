Грузия намерена войти в НАТО к 2021 году





Он отметил, что членство в НАТО представляет важность, исходя из необходимости укрепления безопасности страны. "Надеюсь, что Североатлантический альянс осуществит консолидацию этого важного решения. наша страна ежедневно работает, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества", - сказал Квирикашвили.

При этом Грузия продолжит консультации с партнерами о необходимых для вступления в НАТО реформах, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе. Вторит ему госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили: "Мы рассчитываем сделать это как можно быстрее. Наш курс реформ, которого мы придерживаемся уже много лет, даст результаты именно с точки зрения интеграции".

Отметим, что ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ведет активную работу по присоединению Грузии к НАТО.