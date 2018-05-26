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В понедельник будет до 27 градусов тепла
27.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня
Прогнозируется переменная облачность, но в целом обойдется без осадков. Не будет и сильного ветра, лишь слабый ветерок ночью и умеренный восточный днем.
Ночью и утром температура воздуха составит от 7 до 13 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 21-27 градусов тепла.
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Прогнозируется переменная облачность, но в целом обойдется без осадков. Не будет и сильного ветра, лишь слабый ветерок ночью и умеренный восточный...
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