Состоялись выборы нового председателя Белорусской федерации биатлона





Первым со вступительным словом к делегатам по традиции обратился Председатель Наблюдательного совета Валерий Вакульчик. После с докладом о проделанной работе выступил выступил председатель федерации биатлона Андриан Цибульский. Также были обсуждены итоги завершившегося олимпийского сезона и озвучены задачи на следующий олимпийский цикл.





По итогам отчетно-выборной конференции Андриан Цибульский был переизбран на пост председателя БФБ. Его замом станет Игорь Кузнецов, генеральным секретарем – Дарья Домникова. На должность старшего тренера по развитию вида спорта федерация рекомендовала Анатолия Стромского.





В завершении были поощрены специалисты, подготовившие учеников для зачисления в экспериментальную группу по биатлону. В нее вошли Андрей Соловьев, Любовь Пашкова, Ольга Орловская, Валерий Яскевич и Валентина Лаврентикова. За вклад в популяризацию биатлона Валерий Вакульчик поощрил специального корреспондента АТН Анну Эйсмонт, которая является автором документальных фильмов "Биатлон.by, Эстафета поколений" и "Формула биатлона".





Фото: Ольга Назарова, biathlon.by