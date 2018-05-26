ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялись выборы нового председателя Белорусской федерации биатлона

27.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A

Первым со вступительным словом к делегатам по традиции обратился Председатель Наблюдательного совета Валерий Вакульчик. После с докладом о проделанной работе выступил выступил председатель федерации биатлона Андриан Цибульский. Также были обсуждены итоги завершившегося олимпийского сезона и озвучены задачи на следующий олимпийский цикл.


По итогам отчетно-выборной конференции Андриан Цибульский был переизбран на пост председателя БФБ. Его замом станет Игорь Кузнецов, генеральным секретарем – Дарья Домникова. На должность старшего тренера по развитию вида спорта федерация рекомендовала Анатолия Стромского.


В завершении были поощрены специалисты, подготовившие учеников для зачисления в экспериментальную группу по биатлону. В нее вошли Андрей Соловьев, Любовь Пашкова, Ольга Орловская, Валерий Яскевич и Валентина Лаврентикова. За вклад в популяризацию биатлона Валерий Вакульчик поощрил специального корреспондента АТН Анну Эйсмонт, которая является автором документальных фильмов "Биатлон.by, Эстафета поколений" и "Формула биатлона". 


Фото: Ольга Назарова, biathlon.by

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первым со вступительным словом к делегатам по традиции обратился Председатель Наблюдательного совета Валерий Вакульчик. После с докладом о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четверо российских военных советников погибли в Сирии, еще трое ранены в результате атаки боевиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Единство
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика