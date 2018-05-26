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За бутылку винтажного французского вина заплатили 103 тысячи евро

27.05.2018 12:24 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Внутри бутылки желтое вино Арбуа 1774 года, что делает его одним из старейших вин во всем мире, сохранившихся до наших времен. Эксперты рассказали, что виноград, из которого изготовили данное вино, собирали еще во времена короля Людовика XVI.

Также на данном аукционе продали две бутылки из той же коллекции: одна ушла за 76 250 евро, а другая — за 73 200 евро. Все бутылки отправятся в Северную Америку к анонимным покупателям из Канады и США. Организаторы аукциона объяснили, что за все эти годы вино не покидало семейного погреба в Арбуа, поэтому его удалось сохранить в первозданном виде.

Отмечается, что данное вино в 1994 году исследовали 24 эксперта, которые оценили марку на 9,4 балла из 10.

 
 
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Внутри бутылки желтое вино Арбуа 1774 года, что делает его одним из старейших вин во всем мире, сохранившихся до наших времен. Эксперты рассказали, что...
 
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