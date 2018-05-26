Фристайлистка Ассоль Сливец ставит на ноги особенных детей

Экстремальные виды спорта для особенных детей. Известная фристайлистка Ассоль Сливец в буквальном смысле ставит своих подопечных на ноги. Тренировки зимой на лыжах, летом на роликах. Нравится ли такая терапия спортом детям, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Поддерживать на тренировках нужно не только в прямом смысле. В первую очередь морально. У Полины аутизм. Ассоль занимается с ней второй год. Задания тренера ребенок выполняет сразу, и это большой прогресс.

«Видите? Она прыгает уже. На одной ноге вращается. Уже разворачивается и не теряет координацию», – говорит тренер.

Мало найти подход к особенным детям . Важно объяснить родителям: излишняя опека – ни к чему.

«Она раскрылась просто: и ножки поднимает, и баланс стала держать. И выучила буквально сразу это имя, Ассоль. Хотя оно достаточно редкое. А поскольку у Полины еще и с речью проблемы, для нас это тоже радостный момент», – отметила мама Елена Ладутько.

Многие мамы говорят: сами в жизни не катались на горных лыжах, а их дети умеют. Дашу после занятий не узнать, говорит Елена Львовна. У девочки изменилась походка, поведение и настроение.

«Это настолько хорошая координация. Это держать тело. Это поворачивать вправо-влево, когда это надо. С этим тоже у нас есть сложности. Если бы можно было сделать для таких детей все это с более раннего возраста в свое время, было бы значительно проще адаптироваться в этой жизни», – считает бабушка Елена Уласевич.

Для каждого ребенка – свой набор упражнений. Учитывают диагноз, возможности и физическую подготовку. Занятия только кажутся простыми, но дети, которые раньше не могли поднять ногу, сейчас начинают управлять своим телом.

«Собираем тело – собираем мозги. Как только ребенок начинает чувствовать свое тело, появляются новые нейронные связи, активизируются имеющиеся. И мозг начинает работать активнее», – пояснила Сливец.

А еще они побеждают страхи. Для Даника даже голову помыть было проблемой. Теперь уверенно ныряет. И, главное, ему это нравится.