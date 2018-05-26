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Сбой в расписании рейсов произошел в аэропорту Лондона из-за удара молнии

27.05.2018 12:53 — Разное | Интерфакс  
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В лондонском аэропорту "Стенстед" отменены авиарейсы в результате повреждения системы заправки самолетов, вышедшей из строя из-за удара молнии, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай ньюз".

"В результате удара молнии система заправки самолетов была в неисправности этим утром", - написал представитель аэропорта в своем Твиттере.

По его словам, инженеры восстановили систему, "однако полеты по-прежнему могут быть отменены или перенесены".

 
 
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В лондонском аэропорту "Стенстед" отменены авиарейсы в результате повреждения системы заправки самолетов, вышедшей из строя из-за удара молнии, сообщает в...
 
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