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Сбой в расписании рейсов произошел в аэропорту Лондона из-за удара молнии
В лондонском аэропорту "Стенстед" отменены авиарейсы в результате повреждения системы заправки самолетов, вышедшей из строя из-за удара молнии, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай ньюз".
"В результате удара молнии система заправки самолетов была в неисправности этим утром", - написал представитель аэропорта в своем Твиттере.
По его словам, инженеры восстановили систему, "однако полеты по-прежнему могут быть отменены или перенесены".
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В лондонском аэропорту "Стенстед" отменены авиарейсы в результате повреждения системы заправки самолетов, вышедшей из строя из-за удара молнии, сообщает в...
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