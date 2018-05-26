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Пхеньян опроверг предположения, что прекратит ядерную программу в обмен на экономическую помощь США

27.05.2018 12:38 — Разное | Интерфакс  
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Северная Корея раскритиковала сообщения американских СМИ о том, что Пхеньян рассчитывает на экономическую поддержку со стороны США в обмен на денуклеаризацию, сообщает телеканал "Уай-Ти-Эн" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

"Си-Би-Эс", "Фокс ньюс", "Си-Эн-Эн", оказались настолько наглыми, что распространили чушь о том, что если КНДР будет соответствовать требованиям США, она может получить крупномасштабную негосударственную экономическую помощь", - говорится в северокорейской газете Нодон синмун. Издание отмечает, что "американские СМИ продолжают представлять общественности мнение, что КНДР, якобы садится за стол переговоров с США в надежде получить экономическую помощь". "Что касается "экономической помощи", КНДР никогда ее не искала", - говорится в сообщении Нодон синмун.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на проведение в будущем трехстороннего саммита с участием его страны, КНДР и США, чтобы официально завершить Корейскую войну.

В субботу Мун Чжэ Ин провел встречу в демилитаризованной зоне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

 
 
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Северная Корея раскритиковала сообщения американских СМИ о том, что Пхеньян рассчитывает на экономическую поддержку со стороны США в обмен на денуклеаризацию,...
 
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