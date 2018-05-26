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Четверо российских военных советников погибли в Сирии, еще трое ранены в результате атаки боевиков

27.05.2018 11:51 — Разное | Интерфакс  
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Четыре российских военных погибли в Сирии в результате атаки боевиков на позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам", - заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, в темное время суток несколько мобильных групп террористов в провинции Дейр-эз-Зор атаковали артиллерийскую батарею сирийской армии.

"В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением, сказали в военном ведомстве РФ.

В Минобороны РФ заявили, что бой приняли сирийские военнослужащие вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими офицерами.

По данным региональных СМИ, погибшие российские военнослужащие - из Забайкалья.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.

Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок. У России в Сирии есть авиабаза "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

В Сирии выполняют задачи российские военные советники, подразделения сил специальных операций Минобороны РФ, военной полиции, а также военнослужащие центра по примирению враждующих сторон.

 
 
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Четыре российских военных погибли в Сирии в результате атаки боевиков на позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
 
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