Командующие погранвойсками обсудят в Москве обстановку на внешних границах СНГ

Обстановку на внешних границах стран СНГ обсудят командующие пограничными войсками на заседании в Москве в понедельник.

«28 мая в Москве пройдет очередное 79-е заседание Совета командующих пограничными войсками (СКПВ)», - сообщает официальный сайт Исполкома Содружества.

«Участники мероприятия намерены рассмотреть десять вопросов. В частности, члены Совета обсудят обстановку на внешних границах государств – участников СНГ и тенденции ее развития, сотрудничество Координационной службы СКПВ с региональными структурами международных организаций по выявлению угроз пограничной безопасности странам Содружества, исходящих с территории Афганистана, практику взаимодействия пограничных ведомств и министерств внутренних дел (полиций) в сфере обмена информацией при осуществлении межгосударственного розыска лиц в интересах охраны внешних границ», - проинформировали в исполкоме.

Кроме того, главы пограничных ведомств обсудят ход подготовки и проведения совместных специальных пограничных операций в 2018 году и их планирование на 2019 год, подготовку совместной управленческой деловой игры руководителей национальных формирований пограничных и иных ведомств по уточнению планов взаимодействия, отметили в комитете.

Также участниками заседания будут рассмотрены вопросы, касающиеся мероприятий, проведенных между заседаниями СКПВ, научно-исследовательской деятельности, и ряд других, сообщили там.

Совет командующих Пограничными войсками был создан в 1992 году. Он вырабатывает и рассматривает концептуальные подходы к обеспечению охраны внешних границ и экономических зон с учетом интересов всех государств – участников Содружества, координирует деятельность пограничных войск, готовит предложения и проекты документов, рассматривает проекты договоров (соглашений) по пограничным вопросам для принятия решений Советом глав государств или Советом глав правительств СНГ, рассматривает и вырабатывает предложения по вопросам оперативной и мобилизационной подготовки, переподготовки офицерских кадров, военно-научных исследований, технического и тылового обеспечения пограничных войск стран СНГ.