Цибульский вновь возглавил Белорусскую федерацию биатлона

Андриан Цибульский переизбран на пост председателя Белорусской федерации биатлона, сообщает официальный сайт БФБ по итогам состоявшейся в субботу отчетно-выборной конференции.

«В свете требований главы государства к федерациям олимпийских видов спорта делегатами конференции на пост председателя Белорусской федерации избран Цибульский Андриан Алексеевич, на пост заместителя председателя Белорусской федерации биатлона – Кузнецов Игорь Никонович, генеральным секретарем – Домникова Дарья Кирилловна. Стромский Анатолий Анатольевич рекомендован Белорусской федерацией биатлона на должность старшего тренера по развитию вида спорта», - говорится в сообщении.

В БФБ также проинформировали, что в ходе конференции были подведены итоги завершившегося олимпийского сезона, озвучены новые задачи на будущий олимпийский цикл, стоящие перед общественным объединением.