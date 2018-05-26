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107 700 евро: во Франции на аукционе продана бутылка винтажного вина урожая 1774 года
Новости Франции. 26 мая в Лонс-ле-Сонье бутылка винтажного вина урожая 1774 года была куплена на аукционе за 107 700 евро.
Как
Две другие бутылки урожая того же года покупатели оценили в 76 250 евро и 73 200 евро. Покупателями стали граждане Канады и посредники, покупавшие для жителей США.
В 1994 году группа из 24 экспертов попробовала аналогичное вино и оценила его в 9,4 из 10 баллов. По их словам, вино янтарное, с привкусом орехов, специй, карри, корицы, ванили и сухофруктов.
Предыдущий рекорд за продажу вина на аукционе был установлен в 2011 году. В тот раз алкогольный напиток был приобретён за 57 000 евро.
Зимой 2018 года в США на аукционе была выставлена польская монета.
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Новости Франции. 26 мая в Лонс-ле-Сонье бутылка винтажного вина урожая 1774 года была куплена на аукционе за 107 700 евро. Как сообщает Le Point, бутылка наполнена жёлтым...
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