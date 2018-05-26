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В Италии футболист застрелил бывшую девушку и покончил с собой

27.05.2018 12:26 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. В Сан-Миниато итальянский футболист Федерико Дзини убил бывшую девушку, когда она отказалась возобновить отношения.  

По сведениям La Gazetta dello Sport, 27 мая спортсмену исполнилось бы 25 лет. В пятницу он решил попытаться убедить Элизу Амато снова начать с ним встречаться.  

Молодая женщина отказалась, началась ссора. Спортсмен выстрелил в 30-летнюю девушку, отнёс её тело в автомобиль, отъехал от дома погибшей и застрелился. Тела молодых людей были обнаружены в транспортном средстве на городской стоянке.  

Дзини начал карьеру в юношеской команде «Эмполи». Затем он играл за клубы Монголии, Мальты, Филиппин и Болгарии. Последней командой футболиста стала «Туттокуойо» из итальянской Серии D.  

Весной 2018 года в США подросток выстрелил в бывшую девушку и покончил с собой.  

Пострадавшая скончалась в больнице – здесь подробности.  

 
 
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Новости Италии. В Сан-Миниато итальянский футболист Федерико Дзини убил бывшую девушку, когда она отказалась возобновить отношения.   По сведениям La Gazetta dello Sport, 27...
 
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