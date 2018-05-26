В начале 2018 года все крупные (и не только) республиканские СМИ написали о том, что отныне у кого-то из пружанского райисполкома есть новый Nissan Qashqai за 51,6 тысяч рублей. И все было хорошо, никакие проверяющие органы не увидели в покупке ничего противозаконного. А потом – местная жительница решила написать жалобу. После чего Комитет государственного контроля Брестской области (внезапно) решил рассказать, что «при приобретении служебного легкового автомобиля установлены нарушения законодательства о госзакупках и обоснованности использования бюджетных средств», пишет pruzhany.net.



При описании предмета государственной закупки приведены ссылки на конкретные товарные знаки, а также указаны характеристики предмета закупки, полностью совпадающее с соответствующими характеристиками автомобиля «Nissan Qashqai» (который и был приобретен по результатам закупки). Аналогичные нарушения Комитетом установлены и при проверке Кобринского райисполкома.



Итог: КГК привлек виновных к установленной законодательством ответственности. Какой – неизвестно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пружанский райисполком купил авто за $25 тысяч. После жалобы местной жительницы чиновников наказали В начале 2018 года все крупные (и не только) республиканские СМИ написали о том, что отныне у кого-то из пружанского райисполкома есть новый Nissan Qashqai за 51,6 тысяч рублей....