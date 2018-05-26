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Пружанский райисполком купил авто за $25 тысяч. После жалобы местной жительницы чиновников наказали
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В начале 2018 года все крупные (и не только) республиканские СМИ написали о том, что отныне у кого-то из пружанского райисполкома есть новый Nissan Qashqai за 51,6 тысяч рублей. И все было хорошо, никакие проверяющие органы не увидели в покупке ничего противозаконного. А потом – местная жительница решила написать жалобу. После чего Комитет государственного контроля Брестской области (внезапно) решил рассказать, что «при приобретении служебного легкового автомобиля установлены нарушения законодательства о госзакупках и обоснованности использования бюджетных средств»,
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В начале 2018 года все крупные (и не только) республиканские СМИ написали о том, что отныне у кого-то из пружанского райисполкома есть новый Nissan Qashqai за 51,6 тысяч рублей....
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