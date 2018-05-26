Трест, который ещё не лопнул, но уже на грани

Из-за банкротства крупной организации её работники рискуют остаться без денег. Работу выполнили, а зарплату так и не получили. Кровельщики уверены, что их сознательно вводили в заблуждение, хотя со стороны работодателя не всё так однозначно., попыталась разобраться в щекотливом финансовом вопросе. Работу на крышах моторного завода кровельщики начали под честное слово.Строительная организация казалась надёжной, да и договоры будут вот-вот. Они и появились. Только прописанные зарплаты, по словам бригадира, оказались меньше тех, о чём договаривались.«Когда выполнили все работы, за ноябрь-январь дали в среднем по 100 рублей за месяц». Бригадир выстраивает зарплатную высоту: за подобные работы платят от 900 рублей до 2000 рублей (в зависимости от сложности). Якобы именно такие суммы и обсуждали до начала работ.Получив зарплатную «стружку», бригада обратилась в суд. И там, вспоминает Сергей Геннадьевич, он впервые почувствовал, что может угодить в больницу. В долгах у родной организации юридически оказался и Владимир. По решению суда, работодатель обязан заплатить кровельщику за несколько месяцев работы. Владимир Касач, кровельщик: «Моя зарплата, к примеру, за ноябрь составила 12 рублей 76 копеек.Мне лично должны около 4600 рублей. Трест жаловался, что Минский моторный завод не переводит деньги, поэтому нечем платить рабочим. Завод перевёл всё до копейки, но рабочим этих денег не заплатили. Куда делись деньги? Юрист сказал, что это коммерческая тайна». Чтобы узнать не только о коммерческой тайне, мы приехали в ту самую организацию. Руководитель не отрицает, что задолженность есть, но, уверяет, что суммы специалисты по крышам берут с потолка. Как и с кем договаривались, теперь не докажешь. Да и не спросишь у того, кто заключал или не заключал договоры подряда. Трещин в документации, по словам кровельщиков, наберётся на бумажную многоэтажку, но есть и проблемы, которые бумага не стерпит. Узнав, что «Белтрансстрой» намерен объявить себя банкротом, кровельщики практически перестали питать иллюзии.Но, по мнению юриста, шанс вернуть деньги всё-таки остаётся.«Нахождение организации в процедуре банкротства не освобождает нанимателя от выплаты задолженности. Выплаты задолженности являются первоочередными. Если есть имущество и активы, то всё это направляется на погашение задолженности». Но для начала суд – ещё один – должен согласиться с требованиями строителей. Они намерены доказывать и то, что работали несколько месяцев без перерыва. Ведь в документах, появившихся в зале суда, значится, что длительное время они и вовсе не появлялись на объектах. За месяцы борьбы за свой же заработок жизнь кровельщиков перестроилась.От кого-то ушла жена, устав от безденежья, а, к примеру, Эдуарда грозили выселить из квартиры за коммунальные долги. Строить теории в этой ситуации непросто. С одной стороны, кровельщики, которые начали работу без договора, хоть люди и опытные. С другой – организация, где готовы строителей рассчитать, но по другим расценкам.