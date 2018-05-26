В Сирии погибли четверо российских военных





В Министерстве обороны РФ рассказали, что двое российских советников, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять человек получили ранения, двое из которых скончались уже в военном госпитале.

Сообщается, что бой произошел в провинции Дейр эз-Зор в темное время суток. Несколько мобильных групп террористов попытались атаковать артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск. Российские и сирийские военные приняли бой. "Он продлился около часа. За это время были уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением", - сообщили в ведомстве.

Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.