Житель Светлогорска попытался снять деньги с чужой карточки





Горожанин в третий раз решил попытать счастья уже при расчете в магазине за вино, которое нужно было для «добавки». И опять его постигла неудача. Нетрезвый горожанин и его приятель привлекли внимание сотрудников РОВД своим видом, когда вышли из магазина. Карточка в руках на чужую фамилию привлекла внимание. Были установлены все случившиеся с ней перипетии.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за «Хищение имущества, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации», - сообщают в РОСК.

И хотя самого хищения не произошло, сути дела это не меняет. Горожанина ждет наказание, очередное в его биографии.