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Куда сходить в Кореличском районе на следующей неделе

27.05.2018 — Разное | Полымя  
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Афиша ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»

 

30 мая

Акция «Меняю сигарету на конфету» состоится  в 11:00 в ОКиД «Красненский ДК» (16+);

в 18:00 в секторе «Ворончанский СК» состоится танцевально-развлекательная программа «Приключения солнечных зайчиков» (12+).

Кинолекторий «Против табака» пройдет в 16:00 в ОКиД «Жуховичский ДК» (16+);

в 12:30 ОКиД «Красненский ДК» приглашает на праздник «Город детства» (4+);

в УО «Кореличский ГПСЛ» в 14:00 состоится акция-перформанс «Бросим курить» в рамках республиканской акции «Беларусь против табака» (16+);

в 16:00 в ОКиД «Лукский ДК» состоится познавательная программа «Вступаем в мир без табака» (10+);

в ОКиД «Циринский ДК» в 16:00 пройдет конкурс детского рисунка «Я выбираю жизнь» (10+);

на пл.17 Сентября г.п. Кореличи в 17:00 состоится праздник «Под парусом мечты летит планета детства» (3+);

в секторе «Ворончанский СК» в 17:00 состоится развлекательная программа «За жизнь без табака» (16+);

в 17:00 в ОКиД «Мирский ГДК» состоится видеочас «Жить здорово» (15+);

в секторе «Райцевский СК» в 18:00 состоится информационный час «Семейные ссоры, причины семейных конфликтов» (25+).

1 июня

в 10:30 в  г.п. Мир, во внутреннем дворике Мирского замка,  состоится концерт «Фанфары Мирского замка» ансамбля трубачей  Заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси (15+);

в 11:00 в секторе «Барановичский СК» состоится праздник «Пусть вечно детство звонкое смеется» (6+);

сектор «Малюшичский СДК» в 11:00 приглашает на праздник «Чудо великое — дети» (10+);

в 11:00 в учреждении «Музей «Замковый комплекс «Мир» состоится концерт «Музыка маёй малой радзімы» вокального ансамбля Заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси (15+);

в 11:00 ОКиД «Еремичский ДК» приглашает на праздник «Лето – это маленькая жизнь». В рамках данного праздника с 12:00 по 15:00 пройдет выставка работ детского рисунка «Лето — веселая пора» (3+);

в 13:00 в Николаевском костеле г.п. Мир состоится концерт «Духоўнае узвышша» вокального ансамбля Заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси (15+);

в секторе «Оюцевичский СК» состоится игровая программа «Волшебный мир детства» в 15:00 (7+);

ОКиД «Жуховичский ДК» приглашает на праздник «Мы летим к другим планетам» в 16:00, в рамках праздника состоится концерт «Улица радости» (0+);

сектор «Ворончанский СК» в 17:00 приглашает на игровую           программу «Детство – это я и ты» (5+);

в ОКиД «Лукский ДК» в 18:00 состоится праздник «Ура, каникулы!» (0+;)

в 19:00 в ГУ «Кореличский РЦКиНТ» состоится эстрадный концерт «День музыки и песен в Кореличах» Заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси (15+);

в ОКиД «Турецкий ДК» с 1 по 11 июня состоится информационная выставка «Это надо знать каждому», время посещения выставки с 10:00 до 15:00 (10+).

2 июня

игровая программа «Танцующее лето» состоится в ОКиД «Красненский ДК» в 11:00 (3+);

в 11:00 в ОКиД «Циринский ДК» состоится концертно-развлекательная программа «Разноцветное лето» (6+);

ОКиД «Жуховичский ДК» в 11:00 приглашает на игру-путешествие «Игры детей разных стран» (3+);

в 11:00 ОКиД «Еремичский ДК» приглашает на праздник деревни Еремичи «Люблю, деревенька, тебя всей душой» (10+);

в рамках вечера танцев в 21:00 в секторе «Барановичский СК» состоится информационный час «Ты выбираешь будущее сам» (14+);

в рамках вечера танцев «Музыка нас связала» в ОКиД «Еремичский ДК» в 22:00 состоится информационный час «Крест на шприце» (18+).

3 июня

сектор «Ворончанский СК»  в 12:00 приглашает на круглый стол «Возраст мудрости» (60+);

в 15:00 ОКиД «Турецкий ДК» приглашает на праздник «Пусть       всегда улыбается детство» (4+);

сектор «Райцевский СК» в 16:00 приглашает на праздник детства, в 18:00 состоится конкурсно-развлекательная программа «Супер-бабушка» (6+);

ОКиД «Турецкий ДК» в 15:00 приглашает на праздник «Пусть всегда улыбается детство» (4+);

ОКиД «Жуховичский ДК» в 18:30 приглашает на ретро-вечер «Танцы нашей молодости» (50+).

 
 
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Афиша ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества»   30 мая Акция «Меняю сигарету на конфету» состоится  в 11:00
 
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