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79-летний бобруйчанин утонул в ванной
27.05.2018 12:27 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла 17 мя в одной из квартир дома №218 по улице Бахарова.
Как пишет
На месте происшествия правоохранители не обнаружили следов борьбы и посторонних предметов. Вероятнее всего, мужчине стало плохо.
Точную причину смерти поможет установить назначенная судебно-медицинская экспертиза.
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На месте происшествия правоохранители не обнаружили следов борьбы и посторонних предметов. Вероятнее всего, мужчине стало плохо.
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