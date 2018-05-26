79-летний бобруйчанин утонул в ванной

Трагедия произошла 17 мя в одной из квартир дома №218 по улице Бахарова.

Как пишет «Вечерний Бобруйск» , в ванной был обнаружен труп мужчины. Утонувший – 79-летний пенсионер.

На месте происшествия правоохранители не обнаружили следов борьбы и посторонних предметов. Вероятнее всего, мужчине стало плохо.

Точную причину смерти поможет установить назначенная судебно-медицинская экспертиза.