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79-летний бобруйчанин утонул в ванной

27.05.2018 12:27 — Разное | Аргументы и факты  
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79-летний бобруйчанин утонул в ванной
Фото из открытых источников

Трагедия произошла 17 мя в одной из квартир дома №218 по улице Бахарова.

Как пишет «Вечерний Бобруйск», в ванной был обнаружен труп мужчины. Утонувший – 79-летний пенсионер.

На месте происшествия правоохранители не обнаружили следов борьбы и посторонних предметов. Вероятнее всего, мужчине стало плохо.

Точную причину смерти поможет установить назначенная судебно-медицинская экспертиза.

 

 
 
Ссылка на источник 17
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На месте происшествия правоохранители не обнаружили следов борьбы и посторонних предметов. Вероятнее всего, мужчине стало плохо.
 
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