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В Минской области трое пострадало от вспышки паров горючих жидкостей
27.05.2018 12:16 — Разное | Аргументы и факты
Об этом сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Первый случай произошел на частном подворье в деревне Ляховичи Дзержинского района. Там 41-летний мужчина сжигал мусор в металлической бочке, используя легковоспламеняющиеся жидкости. Но та попала на одежду, произошло возгорание. Мужчину доставили в больницу диагнозом «термические ожоги пламенем нижних конечностей, передней брюшной стенки, левой кисти I-III степени» 10% тела, пишет
Еще один аналогичный случай произошел в Минском районе. 62-летний сельчанин в деревне Узборье получил термические ожоги пламенем рук и ног I-III степени (20% тела).
24 мая в 16.44 спасатели получли сообщение о том, что в приемный покой Молодечненской ЦРБ с ожогами тела обратился подросток 2003 года рождения.
Позже стало известно, что, находясь дома в Молодечно, пострадавший разжигал в гараже печь с использованием легковоспламеняющейся жидкости. В результате вспышки паров подросток получил травму.
Спасатели напоминают, что использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при разведении костров, приготовлении пищи на огне категорически запрещено!
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Спасатели напоминают, что использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при разведении костров, приготовлении пищи на огне категорически запрещено!
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